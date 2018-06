Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa deixa lição sobre populismos em Boston

Presidente da República português defendeu que “os políticos devem estar perto das pessoas".

09:25

Sem guião, de improviso, no discurso no parlamento estadual, em Boston, o Presidente da República defendeu esta segunda-feira que "os políticos devem estar perto das pessoas", se quiserem evitar populismos.



"Como pode um Presidente não estar perto das pessoas? As pessoas têm nomes, caras, sonhos. E são diferentes. A única forma de evitar populismos é estando perto das pessoas", frisou Marcelo Rebelo de Sousa, no último dia das comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades.



"Formalmente devia ler um discurso, mas tenho a tentação de improvisar. Porque não deixar o meu coração falar e dizer- -vos o que sinto no fundo do coração?", questionou Marcelo.



Foram menos de 24 horas em solo americano e, como já tem sido hábito, o Chefe de Estado praticamente não parou.



A agenda do Presidente e do primeiro-ministro, António Costa, cruzou-se esta segunda-feira à tarde na visita ao Navio-Escola Sagres, atracado no porto de Boston. Isto porque enquanto Marcelo era recebido no parlamento estadual, Costa visitava o prestigiado Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Costa centrou o discurso na crise dos refugiados, apelando à solidariedade europeia. Também Marcelo dirigiu algumas palavras nesse sentido. "Nós, os portugueses, adoramos unir, não dividir", sublinhou.



Mais uma vez, Marcelo manifestou "gratidão" em nome de Portugal pela "amizade e parceria de muito tempo" com os Estados Unidos. E deixou a promessa de regressar no final do mês para se encontrar com o presidente norte-americano, Donald Trump.



Na véspera, Marcelo e Costa foram recebidos – era já madrugada em Portugal – por milhares de emigrantes portugueses em Providence com um espetáculo de fogo na água.