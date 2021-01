Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura em duelo intenso

Foi aceso o debate entre o atual Presidente da República e recandidato Marcelo Rebelo de Sousa e o presidente do Chega, André Ventura. O Presidente esteve para não participar no debate de forma presencial, após ter tido contacto com o assessor de imprensa, que testou positivo. O papel do Chefe de Estado, a direita e a prisão perpétua mostraram as diferenças: Marcelo afirmou-se da “direita social” e Ventura disse que na sua direita não cabem “bandidos”.









Empunhando uma imagem do social-democrata numa visita ao Bairro Jamaica, Ventura atirou: “Esta foto mostra tudo o que a minha direita não é. Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos que tinham atacado uma esquadra policial.” O atual Chefe de Estado não se ficou e garantiu que a sua direita “não distingue os bons e os bandidos”, “os portugueses puros de impuros”, frisando que um Presidente deve ter ser “aglutinador”. “Não sou de fação.”.

André Ventura insistiu que Marcelo se colocou contra as forças de segurança. E o salto para a questão criminal foi imediato, com o deputado a dizer que nunca será presidente de pedófilos ou homicidas. Nessa altura, colocou-se a questão da pena de morte e da prisão perpétua. A primeira, Ventura rejeitou, defendendo a segunda. “Pena de morta e pena de prisão perpétua? Isso é inaceitável”, contra-atacou o Presidente, lembrando que “Sá carneiro e João Paulo Segundo a não aceitaram”. “São seus exemplos e devia segui-los.” Ventura afirmou que “é uma brincadeira a justiça que temos”. “Não há Sá Carneiro e Papa que me convençam do contrário”.





O deputado do Chega tentou colar Marcelo ao Governo, usando uma foto de Marcelo com uma vítima dos fogos de 2017 que morreu sem ver a casa reconstruída. “Não sou manipulado por ninguém e não admito aqui o que diz nas audiências em Belém”, ripostou já irritado, lembrando que nas audiências o deputado “usa outro tom e outra conversa”.