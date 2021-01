"Eu represento a direita, não a que está de mãos dadas com o partido socialista", começou por dizer André Ventura sobre o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter tirado uma fotografia no Bairro da Jamaica, em Lisboa, juntamnete com "bandidos"."Mostra tudo o que a minha direita não é. Marcelo juntou-se a bandidos que tinham atacado uma esquadra policial. Eu represento a direita que nunca vai deixar as polícias estarem sozinhas. Marcelo gosta de se dizer de direita mas gosta de andar de mãos dadas com o eleitorado de esquerda.""Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto", afirmou André Ventura rematando que "Marcelo juntou-se a bandidos que tinham atacado uma esquadra policial".