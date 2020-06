Marcelo Rebelo de Sousa e Rui Rio almoçaram a sós em Lisboa

O chefe de Estado e o presidente do PSD almoçaram esta sexta-feira, a sós, num restaurante em frente ao Tejo, em Lisboa, por iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa, para falar da situação política, económica e social.

"O senhor Presidente teve a iniciativa de me convidar para almoçar e aqui estou com todo o gosto", disse Rui Rio à agência Lusa, no local.

Por sua vez, o Presidente da República realçou que o seu anterior almoço com Rui Rio, há duas semanas, em Ovar, no distrito de Aveiro, "foi coletivo, foi colegial".

"Neste estamos só os dois, portanto, estamos mais à vontade para falar. Da outra vez, falámos de muitas coisas muito interessantes, mas não deu para falar de tudo", justificou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre os temas na agenda deste encontro, o chefe de Estado respondeu: "Vamos falar de pandemia, vamos falar de situação económica e social do país, do curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo".

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que "a legislatura ainda começou há pouco tempo, com a pandemia perdeu-se a noção disso, mas ainda não passou um ano de legislatura".

"E depois vamos falar da Europa, que é fundamental, vamos falar do mundo. Enfim, de tudo aquilo que fizer sentido falar, da situação política, económica, social, portuguesa e internacional", acrescentou.