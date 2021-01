Marcelo em isolamento após contacto com caso positivo de Covid-19

"O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", diz nota publicada na página da Presidência da República.



Marcelo Rebelo de Sousa está em isolamento profilático após contacto com caso positivo de Covid-19, foi anunciado esta quarta-feira.Recorde-se que o Presidente da República tinha agendado para esta noite o debate das Presidenciais frente a André Ventura, líder do Chega!, na SIC.Ouvido pela Lusa na qualidade de candidato às eleições presidenciais de 24 de janeiro, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou "a esperança de poder ir ao debate presidencial de hoje" com André Ventura, "aguardando luz verde das autoridades sanitárias".