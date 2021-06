Marcelo Rebelo de Sousa em visita à Bulgária realça importância da união da Europa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou a Bulgária esta quarta-feira, e em conferência de imprensa realçou a importância entre o país e Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu uma Europa mais forte e mais unida e salientou a importância do ensino da língua portuguesa naquele país. Segundo as declarações do Presidente da República os dois países estão em convergência sobre as ligações da Europa a África.

Marcelo Rebelo de Sousa adianta que a vacinação é importante para ultrapassar a pandemia da Covid-19. "Mais de seis milhões de portugueses têm alguma proteção à infeção", acrescentou. O Presidente da República lembrou que a nível europeu houve a preocupação de fornecer vacinas àqueles países que não tinham acesso às mesmas para garantir uma imunização global.

"Temos um plano nacional em cada país da União Europeia que é o Plano de Recuperação e Resiliência e ainda existem os fundos europeus para ajudar cada país. Os fundos são mais avultados que o plano. O plano prevê para a saúde uma intervenção imediata para prevenir futuras epidemias. No que toca à educação só podemos garantir que os jovens permaneçam no País se garantirmos oferta. O plano também dá prioridade à energias renováveis que permite substituir as energias clássicas tendo presente os desafios do clima", explica Marcelo Rebelo de Sousa sobre as ações de âmbito europeu no combate à Covid-19.