Marcelo Rebelo de Sousa envia condolências ao presidente do Paquistão

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou esta terça-feira condolências e solidariedade ao presidente paquistanês pelas "trágicas consequências" do ataque terrorista a uma mesquita em Peshwar, que fez, pelo menos 83 mortos.

"O Presidente da República enviou ao seu homólogo paquistanês, Arif Alvi, uma mensagem de sentidas condolências e solidariedade pelas trágicas consequências provocadas pelo ataque terrorista a uma mesquita na cidade de Peshawar, demonstrativo de um inaceitável desrespeito pela vida humana, a liberdade e a tolerância religiosa", lê-se numa nota de Marcelo Rebelo de Sousa.

A mensagem do chefe de Estado português foi publicada no sítio oficial na internet da Presidência da República.

O atentado perpetrado na segunda-feira, numa mesquita no interior das instalações da polícia paquistanesa, em Peshawar, fez pelo menos 83 mortos.

Perpetrado por um bombista suicida, o atentado foi inicialmente reivindicado por Sarbakaf Mohmand, comandante do grupo de talibãs paquistaneses, através de uma mensagem publicada na rede social Twitter.

No entanto, horas mais tarde, o porta-voz dos talibãs do Paquistão, conhecidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan ou pela sigla TTP, Mohammad Khurasani, negou a responsabilidade do grupo, dizendo não ser política do movimento atacar mesquitas, seminários e locais religiosos.

Em comunicado, o primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, condenou o atentado e ordenou às autoridades que garantam o melhor tratamento médico possível às vítimas, prometendo uma "ação severa" contra os responsáveis pelo ataque.

Peshawar tem sido palco de frequentes ataques de milícias terroristas.

O TTP, ativo no Paquistão há mais de 15 anos, é um grupo distinto dos talibãs que controlam atualmente o Afeganistão.