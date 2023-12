Marcelo Rebelo de Sousa confirmou esta segunda-feira que o filho lhe enviou, por escrito, um pedido sobre o caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas em Lisboa com um dos medicamentos mais caros do Mundo, no dia 21 de outubro de 2019.



O Presidente enumerou pelo menos mais dois contactos de Nuno Rebelo de Sousa junto da Presidência: com a assessora para os assuntos sociais, Maria João Ruela, e com o chefe da Casa Civil, Frutuoso de Melo.









Ver comentários