Marcelo Rebelo de Sousa escusa-se a comentar demissão de secretário de Estado

"Não comento. Vim para outra missão. Mais tarde", afirmou aos jornalistas o Presidente da República.

13:29

O Presidente da República escusou-se esta quinta-feira a comentar a demissão do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, na sequência da nomeação de um primo como adjunto do seu gabinete, reservando para "mais tarde" uma reação oficial.



"Não comento. Vim para outra missão. Mais tarde", afirmou aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, quando questionado acerca do pedido de demissão do secretário do Ambiente, já aceite pelo primeiro-ministro.



O chefe de Estado, interpelado no final de uma visita ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), em Lisboa, onde decorre um exercício nacional para testar a resposta de diversas entidades em ano eleitoral, remeteu declarações para mais tarde, depois de na quarta-feira também se ter recusado a comentar a demissão do primo do secretário de Estado do cargo de adjunto do gabinete de Carlos Martins.



Marcelo Rebelo de Sousa visitou o CNCS acompanhado pela ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e pela secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, entre outros responsáveis.