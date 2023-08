O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que o próximo ano letivo seja "menos agitado" do que o anterior e garante para breve a promulgação do diploma sobre a progressão da carreira dos professores.

"Todos desejaremos que o próximo ano letivo seja menos atropelado do que os anos letivos da pandemia e menos agitado do que uma parte do ano letivo que terminou", afirmou o chefe de Estado aos jornalistas em Faro, antes do jogo Portugal-Estados Unidos, de preparação para o mundial de râguebi França2023.

Questionado sobre a promulgação do diploma sobre a progressão nas carreiras dos professores, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "é uma questão de calendário".