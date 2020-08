Marcelo Rebelo de Sousa esquece regras de segurança para conter pandemia

As férias de Marcelo Rebelo de Sousa na ilha de Porto Santo, na Madeira, estão a gerar polémica. Tudo porque o Presidente da República elogiou o uso de máscara obrigatório na região, mas no que respeita às regras de segurança teve alguns percalços.





O Chefe de Estado tirou várias selfies com os banhistas, esteve sempre rodeado de pessoas e até partilhou uma bola de Berlim - bolo que não comia há 20 anos - com crianças. Um gesto captado pelas câmaras que causou controvérsia nas redes sociais, com muitos internautas a apontarem-lhe o dedo.