Marcelo Rebelo de Sousa exige reforço na testagem, rastreio e vacinação à Covid-19 para reabrir país

O Presidente da República exigiu esta quinta-feira um reforço na testagem, no rastreio e na vacinação para que o retomar da economia seja “bem-sucedido”. “Um desconfinamento bem-sucedido exige testar e rastrear”, vincou Marcelo Rebelo de Sousa.









Numa declaração ao País, o Chefe de Estado recordou que a testagem implica um “esforço enorme mas essencial para garantir a confiança e reforçar a segurança” perante a reabertura gradual da economia.

Marcelo reconheceu os atrasos no fornecimento das vacinas mas espera que a questão possa estar resolvida “já a partir de abril”, para que se atinja o objetivo de ter 70% da população imunizada em setembro.





Até lá, com a Páscoa à porta, Marcelo avisou os portugueses que têm de fazer parte da solução. Neste tempo que era de “encontro familiar intenso”, pediu “sensatez, prudência, sentido de solidariedade e esperança no futuro”, para que os números da pandemia “não invertam a tendência dos últimos dois meses” de confinamento.





“Façamos deste tempo um tempo definitivo, sem mais confinamentos no futuro. Testemos, vacinemos mas cumpramos também as regras sanitárias”, apelou.





Marcelo já admitiu que o estado de emergência deverá manter-se até maio, cobrindo todo o plano de reabertura anunciado pelo Governo. “Ao longo do desconfinamento criaremos as condições para sair do estado de emergência”, afirmou esta quinta-feira.





Numa mensagem de cautela e esperança, Marcelo lembrou os portugueses que estão “mais perto do que nunca” da meta: garantir um “verão e um outono que representem mesmo o termo de mais de um ano de vidas adiadas, de vidas atropeladas, de vidas desfeitas”. “São apenas umas semanas, mas que podem valer muitos meses e anos”, insistiu.





O Presidente alertou os portugueses que será necessário muito empenho para o “desafio” seguinte, o de “reconstruir tudo aquilo que a pandemia destruiu”, numa alusão à recuperação económica do País.





pormenores



Até 15 de abril



O novo estado de emergência vigorará entre 1 e 15 de abril, integrando o período da Páscoa, que é encarado como decisivo para o controlo da pandemia. É já o 14º ditado pela Covid-19.





Controlar preços



No novo decreto presidencial, Marcelo Rebelo de Sousa pediu ao Governo medidas para controlar os preços bem como o açambarcamento de testes à Covid-19 e outros materiais de cariz médico-sanitário.





Confirmação



Durante a tarde, cerca de uma hora depois de o Parlamento ter aprovado a renovação, a Presidência da República publicou uma nota informando que Marcelo tinha já assinado o decreto.



