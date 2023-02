Marcelo Rebelo de Sousa explica condecoração de Zelensky com Ordem da Liberdade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, explicou esta quarta-feira as razões que o levaram a querer condecorar o presidente ucraniano com a Ordem da Liberdade.Marcelo Rebelo de Sousa considera que Volodymyr Xelenskiy há um ano "que luta pela liberdade do seu povo". O Presidente da República afirmou que todos aqueles que receberam a condecoração tiveram, em algum momento da sua vida, "um gesto pela liberdade" e que o presidente ucraniano tem lutado pelo mesmo."Tenciono entregar pessoalmente a condecoração quando for à Ucrânia", revelou Marcelo Rebelo de Sousa.