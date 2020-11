Marcelo Rebelo de Sousa falou com rei de Espanha sobre situação nos dois países e vacinação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta terça-feira ao telefone com o rei de Espanha, Felipe VI, sobre a situação da covid-19 nos dois países ibéricos e inteirou-se do plano de vacinação espanhol.

Esta informação consta de uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa "conversou, esta tarde ao telefone, com o rei Felipe VI de Espanha" sobre a pandemia de covid-19.

De acordo com a mesma nota, os dois chefes de Estado abordaram a situação epidemiológica em Portugal e em Espanha "e as respostas que têm sido dadas" em cada um dos países.

Segundo a Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "inteirou-se também do plano de vacinação hoje aprovado em Espanha, das suas prioridades e ritmo de implementação", e "informou o soberano espanhol das medidas e perspetivas em Portugal".

O Conselho de Ministros espanhol aprovou hoje o Plano de Vacinação Covid-19, que estabelece que o pessoal de saúde e os residentes dos lares e centros com pessoas dependentes receberão as primeiras doses da vacina, que se prevê que cheguem a partir de janeiro de 2021.

Este plano foi apresentado em conferência de imprensa pelo ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já tinha avançado na sexta-feira que o objetivo do executivo era ter "uma parte muito substancial" da população espanhola vacinada, "com todas as garantias", no primeiro semestre de 2021.

Em Portugal, já morreram 4.056 pessoas com covid-19, doença provocada por um novo coronavírus, num total de 268.721 casos de infeção confirmados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Na Europa, a Espanha é quarto país com maior número de vítimas mortais, depois do Reino Unido, Itália e França, registando 43.668 mortos e mais de 1,5 milhões de casos contabilizados.