Marcelo Rebelo de Sousa felicita Presidente da Áustria pela reeleição

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou Alexander Van der Bellen pela sua reeleição hoje como chefe de Estado da Áustria, a quem transmitiu votos de reforço das relações entre os dois países.

"O Presidente da República felicitou hoje Alexander Van der Bellen pela sua reeleição como Presidente da República da Áustria, transmitindo votos de sucesso, bem como de prossecução do desenvolvimento e reforço das relações entre Portugal e a Áustria, tanto no domínio bilateral, quanto no contexto europeu", adianta uma nota publicada no `site´ da Presidência.

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, saudou, na rede social Twitter, o Presidente reeleito, com quem disse esperar manter a cooperação numa Europa "unida" em "tempos difíceis".

Van der Bellen, um ecologista de 78 anos, foi reeleito ao obter uma maioria de 56,2% na primeira volta das eleições presidenciais, segundo as projeções não oficiais, quando estão contados com 99,1% dos votos.

O resultado oficial deve ser anunciado na segunda-feira.

De acordo com os dados disponíveis, Van der Bellen impôs-se confortavelmente aos outros seis candidatos que concorreram nestas eleições e vai ocupar o cargo, que alcançou em 2016, num segundo e último mandato de seis anos.

Van der Bellen foi líder do Partido Os Verdes entre 1997 e 2008, e agora tinha o apoio de sua antiga formação e o apoio mais ou menos direto do Partido Popular (ÖVP), os sociais-democratas do SPÖ e do NEOS Liberal, que não apresentaram candidatos próprios.

Van der Bellen venceu as eleições de 2016 com 53,8% dos votos contra o candidato do FPÖ, após um longo processo eleitoral de oito meses devido à contestação dos resultados pelos ultranacionalistas.

O atual Presidente candidatou-se desta vez como independente. Exerceu o primeiro mandato em contexto de pandemia, instabilidade interna e de um novo conflito na Europa, na sequência da invasão russa da Ucrânia.