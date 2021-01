Marcelo Rebelo de Sousa fez cinco testes à Covid-19 mas só um deu positivo

Depois do susto, o Presidente da República e recandidato volta à atividade. O Chefe de Estado fez cinco testes à Covid-19 em dois dias – dois rápidos e três por zaragatoa – e esteve esta terça-feira todo o dia no Palácio de Belém, em isolamento, a aguardar o tira-teimas.









Marcelo Rebelo de Sousa terá feito, na segunda-feira e por sua iniciativa, um teste molecular (PCR) da Fundação Champalimaud, que às 21h40 desse dia deu resultado positivo. O Presidente contactou as autoridades de saúde, tendo sido de imediato mobilizada uma equipa do INEM para fazer nova recolha por zaragatoa. A segunda análise foi feita pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Esta terça-feira, Marcelo repetiu com o INEM o teste PCR, que voltou a dar negativo, o que afastou as suspeitas de contágio. Por isso, retoma agora a agenda.

Esta terça-feira, durante o dia e em isolamento na ala residencial do Palácio de Belém, acompanhou a reunião no Infarmed e ouviu os partidos sobre a renovação do estado de emergência por telefone. À noite, acabou por participar no debate na RTP, presencialmente, com todos os candidatos.





A infecciologista Isabel Aldir explica ao CM que poderá ter havido “uma anomalia laboratorial” ou “uma anomalia na recolha da amostra”, que motivou o falso positivo. “Especulando, a recolha poderá não ter sido feita nas condições ideais. Isso poderá explicar o facto de o segundo teste PCR dar negativo, resultado que o terceiro confirmou.”