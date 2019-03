Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa fica rendido a Angola

Viagem na centenária linha ferroviária de Benguela termina com um banho de multidão.

Por Diana Ramos | 01:30

Sua excelência seja bem-vindo/ vossa presença é um prazer./ Com Jesus estamos dizendo/ a Catumbela ama você." A música embalou os ouvidos do Presidente da República. Em harmonia perfeita, centenas de pessoas, empunhando bandeiras portuguesas, repetiam em coro a canção. Já passava do meio dia e uma nova multidão enchia as ruas do pequeno município de Catumbela, na província de Benguela. Pelo segundo dia consecutivo, um banho de multidão encheu ruas e praças para ver Marcelo Rebelo de Sousa passar.



A euforia dos angolanos com o Chefe de Estado português gerou até algumas comparações, com alguns populares a comentarem a proximidade do Presidente. O que levou à comparação de estilos entre Marcelo e o homólogo angolano, João Lourenço. "Se há presidente que é próximo é o presidente João Lourenço. Ele é um exemplo de proximidade. Ele, aliás, virá cá à província de Benguela dentro de oito dias e verão", justificou o Presidente português depois de questionado pelos jornalistas.



Entre os populares que aguardaram Marcelo estava uma senhora mais velha que explicou ao CM estar desde as seis da manhã à espera "do nosso pai". "É isso mesmo, também é um pouco o nosso presidente."



A receção eufórica a Marcelo aconteceu depois de o presidente ter feito uma curta viagem de comboio entre Lobito, cidade natal de João Lourenço, e Catumbela, numa linha centenária construída por portugueses, mas recentemente recuperada por chineses. A obra apresenta ainda algumas deficiências, reconhecidas pelo próprio ministro dos Transportes, Ricardo Abreu.



O governante admitiu até haver margem para investimento de empresas portuguesas no setor. "Obviamente que as empresas portuguesas de construção, algumas delas com áreas muito fortes no domínio da ferrovia, têm reconhecidas competências e a sua presença em Angola facilita o conhecimento destas infraestruturas". "Competência técnica, apoio técnico, entre vários outros contributos que Portugal pode dar e já deu, na parte de fiscalização do projeto, mas pode dar mais no futuro", disse ainda.



Já antes, no porto de Lobito, os responsáveis tinham piscado o olho à entrada de investidores privados no processo de concessão que o governo angolano estuda levar a cabo.



Luanda já pagou 178 milhões às empresas

Angola já pagou 178 milhões de euros da dívida às empresas portuguesas e estão em processo de certificação outros 170 milhões, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. As empresas reclamam 400 a 500 milhões de euros, mas Angola situa o valor nos 300 milhões.



Nem o feriado afasta nata política angolana

A semana do Carnaval foi de férias para muitos angolanos. E ontem, dia da mulher e feriado em Angola, a expectativa era de que muitos saíssem da cidade para aproveitar o fim de semana prolongado. Certo é que a nata da sociedade angolana ficou em Luanda para marcar presença na receção de retribuição ao governo angolano.



Num hotel na Baixa da cidade, os mais importantes rostos do executivo de João Lourenço marcaram presença. O Chefe de Estado angolano esteve na primeira fila, com a mulher, Ana Dias Lourenço, de um concerto conjunto de Gisela João e da artista angolana Yola Semedo.



Na plateia esteve também o vice- -presidente de Angola e a mulher, tal como o governador do Banco de Angola. O escritor angolano Pepetela também não faltou à sessão cultural realizada ontem.



Três anos de presidência



9 de março de 2016: Marcelo Rebelo de Sousa chega a pé ao Palácio de São Bento para a sua posse como 20º Presidente da República de Portugal.



7 de junho de 2016: Veta o primeiro diploma parlamentar, sobre gestação de substituição.



12 de maio de 2017: Recebe o Papa Francisco, que visita Fátima por ocasião do centenário.



18 de junho de 2017: Desloca-se a Pedrógão Grande, na sequência do incêndio que causou mais de 60 mortos.



2 de julho de 2017: Fala pela primeira vez do furto em Tancos. Pede responsabilidades.



26 de setembro de 2017: Vai à posse de João Lourenço como presidente de Angola.



16 de outubro de 2017: Pede ação urgente face aos incêndios que causaram 50 mortos, um dia antes, na região Centro do País.



1 de janeiro de 2018: Defende que 2018 terá de ser o "ano da reinvenção" da confiança dos portugueses no Estado.



27 de junho de 2018: É recebido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.



12 de outubro de 2018: Dá posse a Lucília Gago, que substitui Joana Marques Vidal na PGR.



22 de novembro de 2018: Recebe o presidente de Angola, João Lourenço.



9 de março de 2019: Completa três anos de mandato e termina uma popular visita de Estado a Angola.