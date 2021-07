Marcelo Rebelo de Sousa incentiva privados a lutarem por protagonistas políticos mais fortes

O Presidente da República exortou esta quarta-feira os representantes do setor privado a lutarem por protagonistas políticos mais fortes que lhes deem eco em momentos eleitorais e que constituam uma solução alternativa.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem no encerramento de uma conferência do Fórum para a Competitividade - Associação para o Desenvolvimento Empresarial, no Centro de Congressos de Lisboa.

Numa intervenção de 20 minutos, o chefe de Estado considerou que em Portugal "os protagonistas políticos, económicos e sociais defensores de um percurso diferente não têm logrado alcançar força persuasiva para que o seu discurso constitua um discurso alternativo e, sobretudo, constitua uma solução alternativa".