Marcelo Rebelo de Sousa já teve alta hospitalar

O Presidente da República teve esta quinta-feira alta hospitalar, depois de ter sido submetido a uma cirurgia a duas hérnias inguinais na quarta-feira, prevendo-se que a sua agenda nas próximas duas semanas seja "reduzida", anunciou a Presidência.

Segundo o comunicado, durante a estada no hospital, Marcelo Rebelo de Sousa "despachou diversos assuntos, teve uma reunião telefónica com o primeiro-ministro", que se encontra em Bruxelas para uma cimeira do Conselho Europeu, "e assinou várias nomeações de embaixadores, num segundo pacote do movimento diplomático".

"Tenho de tomar precauções. Não posso andar de avião, nem conduzir, nem mergulhar", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa à saída do hospital das Forças Armadas.