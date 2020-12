O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira à noite durante uma entrevista à SIC que não contactou a viúva do ucraniano morto no Aeroporto de Lisboa para "não abrir exceção".O caso levou a uma grande reestruturação no SEF e à demissão da diretora da estrutura.O Estado já assumiu que vai pagar uma indemnização à família de Ihor, o cidadão ucraniano morto no Aeroporto de Lisboa.