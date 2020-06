Marcelo Rebelo de Sousa nega descontrolo da pandemia: "Tem havido uma estabilização de infetados e um aumento de número de testes"

Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, disse esta quarta-feira que Portugal está longe de um cenário de descontrolo da pandemia de coronavírus, uma vez que o o número de casos diários tem verificado alguma estabilidade numérica, lado a lado com um aumento de testes. O Chefe de Estado falou no final da reunião com especialistas para avaliar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.Marcelo voltou a sublinhar o valor superior de testes realizados em Portugal comparativamente com outros países da Europa e salientou o facto de o aumento de casos de coronavírus surgidos pós-desconfinamento não se terem refletido num sufoco do Serviço Nacional de Saúde."A realidade atual mostra que não se verificou uma subida de óbitos, há uma tendência decrescente. Existe uma ligeira subida do número de internados ou em cuidados intensivos. Mas ainda assim estamos muito longe dos cenários de pré-rutura", disse.O Presidente da República afirmou que os especialistas defenderam "medidas concretas e específicas" para conter os surtos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, que afetam sobretudo "população que trabalhou sempre e não confinou muito".

Marcelo Rebelo de Sousa revelou que o índice de transmissão da doença (o R) está em 1.08 em Portugal e em Lisboa e Vale do Tejo - que tem concentrado a maioria dos novos casos nas últimas semanas - até ligeiramente abaixo do verificado em outras regiões.

O chefe de Estado referiu que "aparentemente" os casos na região de LVT afetam sobretudo "uma população que trabalhou sempre, que não confinou muito, e que trabalhou durante o confinamento, como durante os desconfinamentos".