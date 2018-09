Marcelo Rebelo de Sousa nega tomada de posição sobre Joana Marques Vidal

Nota foi publicada no site da Presidência da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, negou ter tomado qualquer posição sobre a nomeação de Jorna Marques Vida.



Nota no site da Presidência da República esclarece que Marcelo não tomou posição sobre a matéria respeitante à nomeação do Procurador Geral da República.



Leia a nota:

"Tal como esclareceu em Leiria no sábado passado e ainda ontem em Celorico de Basto, em resposta aos órgãos de comunicação social, o Presidente da República nunca manifestou, nem pública nem privadamente, qualquer posição sobre a matéria respeitante à nomeação do Procurador Geral da República.

Pelo contrário, sempre afirmou que essa matéria seria apenas objeto de apreciação uma vez apresentada a proposta pelo Primeiro Ministro.

Isto mesmo foi reafirmado sábado e ontem."