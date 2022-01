Marcelo Rebelo de Sousa: “O ano que iniciamos tem de virar a página”

A menos de um mês das eleições Legislativas antecipadas, a 30 de janeiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que 2022 seja mesmo o "virar da página" da pandemia e da crise económica e social. Na mensagem de Ano Novo, transmitida a partir de Belém, o Chefe de Estado alertou este sábado que o futuro Governo tem de recuperar a "confiança perdida" e garantir "previsibilidade" durante os próximos quatro anos.



Sem o tradicional apelo ao voto, Marcelo apontou os próximos três meses, "de janeiro a março", como "cruciais para que o inverno ajude a fechar um capítulo da história e converter aflições em esperança e confiança". E reconheceu a frustração de um 2021 que deixou por debelar a crise pandémica: "O ano que findou prometia ser um fim e um recomeço mas não foi, esboçou esse recomeço tarde e timidamente. O ano que iniciamos tem de virar a pagina", disse.





Face à proximidade do ato eleitoral, o Chefe de Estado deseja que dele saia "uma Assembleia e um Governo para os próximos quatro anos com legitimidade renovada". Para o Presidente, é fundamental um Parlamento que dê "voz ao pluralismo", "um Governo que possa refazer a esperança e confiança perdidas", dando "previsibilidade às pessoas e aos seus projetos". Sem falar em "acordos" ou "entendimentos", Marcelo acabou por apontar para esse caminho quando sublinhou a importância da "previsibilidade" durante o mandato da legislatura (quatro anos).À semelhança de quando foi reeleito Presidente da República, em janeiro do ano passado, Marcelo voltou a aconselhar o uso dos fundos europeus - "irrepetíveis" - com "transparência e eficácia, combatendo corrupções e favorecimentos ilícitos". No final, o Chefe de Estado repetiu: "Virar a página. Retomemos a caminhada juntos, eu estou presente mais do que nunca. Conto convosco."

FRASES DO DIA

"Ano novo, vida nova, pois este 2022 tem mesmo de ser ano novo vida nova"

"Há um ano tive a honra de receber a missão de vos acompanhar até 2026, continuemos então juntos essa caminhada"