“O supremo senhor do 25 de Abril, da democracia e da liberdade, e por isso efetivo garante da estabilidade”, chama-se, “há 50 anos, povo”, afirmou esta terça-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sessão solene comemorativa do 49.º aniversário da Revolução dos Cravos na Assembleia da República. Um povo que, segundo acrescentou, é também composto pela população imigrante.





“Em ditadura, ou se está pela ditadura ou se combate e se derruba a ditadura. Em democracia, há sempre a possibilidade de se criar caminhos diversos, sempre. Pode demorar tempo a surgir, podem ser insuficientes, podem ser imperfeitos, mas existem sempre, existiram sempre ao longo destes 50 anos” do pós-25 de Abril, acrescentou.





Antecipando o discurso de Marcelo e com este a ouvi-lo de forma atenta, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, já antes tinha afirmado que “o tempo dura, e isso é essencial numa democracia”. E explicou porquê. “Para que os programas sejam executados, as políticas aplicadas e os resultados avaliados, para que a fiscalização se exerça e diferentes propostas sejam apresentadas e discutidas”, para que, “assim informadas, as pessoas possam, no momento próprio, comparar e escolher.”