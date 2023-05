Marcelo Rebelo de Sousa: "Os portugueses querem ver nas instituições o retrato de uma democracia forte"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, respondeu esta quarta-feira a perguntas dos jornalistas em Belém. O presidente começou por falar da antecipação das eleições espanholas, afirmando que não costuma comentar os atos eleitorais de outros países, mas que acompanhará o que se passa no país vizinho. Marcelo diz estar convicto de que o ato eleitoral espanhol não irá interferir com a presidência da União Europeia (UE) atribuída à Espanha, salientando a importância dos espanhóis em dossiers como o acordo UE-Mercosul. "Espero que seja uma boa presidência", finalizou o Presidente.Quando questionado sobre se iria olhar com mais interesse para a situação espanhola, dadas as semelhanças com a situação portuguesa, Marcelo respondeu que não, apontando para a importância de acompanhar a situação económica, política e social portuguesa.Segundo Marcelo, os portugueses "querem ver nas instituições o retrato de uma democracia forte". O Presidente afirmou ainda que "a democracia é mais forte se as instituições forem fortes".Em relação à intervenção do Sistema de Informação e Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, Marcelo Rebelo de Sousa recorda que o primeiro contacto oficial que teve foi no dia 29 de abril, dizendo ainda que concentrou os contactos numa só entidade oficial e que nesse contacto não se falou do SIS. "Somando um mais um, dá para perceber quem foi o alguém que contactou o Presidente da República no dia 29", acrescentou.O Presidente da República mantém a posição que tinha no dia 4 de maio, aquando da comunicação oficial ao país sobre o caso 'Galamba'. "Não vi razões até hoje, para mudar o meu pensamento traduzido diretamente aos portugueses no dia 4", remata.Sobre a economia, Marcelo diz que a diminuição da inflação e o crescimento económico são sinais positivos para Portugal.