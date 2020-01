Marcelo Rebelo de Sousa pede apoio para a paz durante visita a Moçambique

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta segunda-feira, em Maputo, o apoio internacional aos esforços que estão a ser feitos pelos partidos políticos moçambicanos para reestabelecer a paz.Marcelo, que está em Moçambique para uma visita de Estado que se prolonga até sexta-feira, sublinhou que o apoio internacional é necessário, pois só com paz e diálogo será possível ao país atrair investimento e desenvolver-se.No primeiro dia na capital moçambicana, o Presidente aproveitou para contactar com a população e seguir o ritmo de vida da cidade. Foi ao mercado, passou pelo barbeiro e até aproveitou para engraxar os sapatos.Esta terça-feira, visita a Escola Portuguesa de Maputo, enquanto amanhã se associará à cerimónia de tomada de posse para mais um mandato do seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.