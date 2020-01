Marcelo Rebelo de Sousa pede diálogo e uma oposição forte

Um "Governo forte, concretizador e dialogante" e uma "oposição forte e alternativa" foram estes os desejos, no plano político, formulados esta quarta-feira pelo Presidente da República para 2020. Na habitual mensagem de Ano Novo, desta vez a partir da ilha do Corvo, nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa lançou também o desafio aos partidos e ao Executivo para que concentrem esforços "na saúde, na segurança, na coesão e inclusão".

Num discurso em que atribuiu a uma palavra sinónimos aparentemente opostos, o Presidente afirmou que em Portugal "esperança quer dizer Governo forte, concretizador e dialogante para corresponder à vontade popular que escolheu continuar o mesmo caminho, mas sem maioria absoluta", assim como significa "oposição forte e alternativa ao Governo". Estabelecida esta ligação pela via semântica, Marcelo pediu "capacidade de entendimento entre os partidos, quando o interesse nacional assim o exija".

Neste sentido, o Chefe de Estado elencou mesmo um conjunto de áreas para as quais pediu prioridade política, afirmando: "Concentremo-nos em 2020 na saúde, na segurança, na coesão e inclusão, no conhecimento e no investimento, convertendo a esperança em realidade", enfatizou.

O Presidente não deixou também de lançar o desafio para que se criem condições para a existência de um "crescimento" económico, de modo a tornar possível acabar com as "chocantes manchas de pobreza, estrangulamentos na saúde" ou com as "carências na habitação".

Lida a mensagem de Ano Novo, a quarta desde que assumiu a Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa despediu-se em grande da ilha do Corvo e dos seus habitantes, com quem festejou a passagem para 2020, com o já tradicional banho de mar.O líder do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, valorizou as palavras de Marcelo sobre os açorianos, por abordar as lutas diárias dos habitantes na região.

Um discurso "sobre tudo"

O líder da Iniciativa Liberal, Cotrim de Figueiredo, classificou a mensagem de Marcelo como "um discurso sobre tudo, com efeito sobre nada".

Sem "nada de concreto"

O líder do Chega, André Ventura, aplaude a leitura da mensagem "numa das regiões mais esquecidas", mas diz que não ouviu "nada de concreto ou concretizável".