Marcelo Rebelo de Sousa pede esforço de todos para evitar e superar ruturas na saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu esta sexta-feira um "esforço de todos" para evitar e superar ruturas nas respostas de saúde, considerando injusto que as pessoas sejam prejudicadas devido à pressão no sistema no verão.

"Nós sabemos - eu disse isso há um mês e meio, dois meses - que há que trabalhar para que este mês de agosto, julho já está a terminar, com a pressão do turismo e com a eventual subida de procura nalguns polos mais do que noutros no país, iria ter consequência nos sistemas de saúde", respondeu aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado sobre a demissão dos chefes de equipa do serviço de urgência do Hospital São Francisco Xavier.

Segundo o chefe de Estado, está situação está a acontecer em diferentes países e é preciso, por isso, "prevenir e tentar antecipar respostas para que não aconteça em Portugal" e assim se evite prejudicar os portugueses.