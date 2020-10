"Repensem o Natal em família": Marcelo apela à consciencialização e anuncia que Governo vai apresentar novas medidas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta sexta-feira no Hospital de Braga onde admitiu aos jornalistas que as a sociedade deverá repensar os ajuntamentos em família no Natal.Marcelo apelou à consciencialização de todos numa fase em que há um agravamento da pandemia da Covid-19. O "aumento do número de infeções pelo novo coronavírus é uma realidade com que a sociedade tem que aprender a viver", porque segundo o Chefe de Estado, esta situação "pode durar meses".Marcelo Rebelo de Sousa avançou ainda que o Governo vai apresentar, após dia 15 de outubro, um conjunto de medidas coincidentes com o aumento de casos de Covid-19 que se tem registado em Portugal. "Há aqui um esforço que as pessoas têm que fazer para que as medidas que venham a ser adotadas sejam medidas verdadeiramente cumpridas pelas pessoas para não parar a sociedade e a economia. Nenhum de nós quer parar. É preciso fazer um esforço na convivência entre as pessoas", apela o Presidente da República.