Aos 111 anos da Implantação da República, Marcelo Rebelo de Sousa pediu mais atenção para os que se encontram em situação de pobreza e “um Portugal mais inclusivo” para gerar nova riqueza.





As cerimónias do 5 de Outubro decorreram esta terça-feira no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Lisboa. Foi aí que, durante um discurso de nove minutos, o Presidente da República analisou a situação nacional. “Queremos um 5 de Outubro como uma data viva, então criemos um Portugal mais inclusivo, até porque o Portugal que somos nunca vencerá os desafios da entrada a tempo no novo ciclo económico e da multiplicação do conhecimento com dois milhões de pobres e alguns mais em risco de pobreza”, disse. Por isso, Marcelo apelou para que “Portugal, por uma vez entre a tempo - isto é, nos primeiros, e não no meio e menos ainda nos últimos - num novo ciclo económico do clima, energia, digital, ciência, tecnologia e renovado tecido produtivo.”