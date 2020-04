Marcelo Rebelo de Sousa promulga diploma que renova Estado de Emergência em Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu nota na página oficial da Presidência que promulgou o diploma do Governo "que executa o Decreto Presidencial que renova o estado de emergência até ao dia 2 de maio de 2020".



O Presidente da República promulgou ainda os seguintes diplomas do Governo:

- Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19, permitindo o procedimento simplificado de ajuste direto para compra de equipamento médico e de proteção;

- Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas ao setor do turismo, no âmbito da pandemia da doença Covid-19.



Numa segunda nota no site da Presidência, o Presidente revela que promulgou esta sexta-feira os seguintes diplomas da Assembleia da República:

- Regime excecional e temporário de processo orçamental, na sequência da pandemia da doença Covid-19;

- Regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal, no âmbito da pandemia da doença Covid-19.

