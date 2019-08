Marcelo promulga lei sobre mecanismos de resolução de conflitos fiscais na União Europeia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta terça-feira o diploma que estabelece mecanismos alternativos para a resolução de litígios fiscais entre Portugal e outros Estados-membros da União Europeia relacionados com dupla tributação de rendimentos.Em causa está o diploma que "estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as autoridades competentes de Portugal e de outros Estados-Membros da União Europeia em resultado da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais para evitar a dupla tributação de rendimentos, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1852, do Conselho, de 10 de outubro de 2017", segundo foi publicado na página oficial da Presidência da República.O diploma foi aprovado em votação final global, no parlamento, em 19 de julho, com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP, PAN e do deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira, com votos contra de PCP e Bloco de Esquerda.Esta lei resulta da transposição de uma diretiva comunitária e dirige-se sobretudo às empresas que exercem atividade transfronteiriça e que se veem confrontadas com obstáculos relacionados com a dupla tributação dos rendimentos obtidos em diferentes países.Aquando da discussão da proposta do Governo no parlamento, no início de julho, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, considerou que esta é importante "no quadro do combate à evasão fiscal", para evitar a "erosão das bases tributáveis".O governante salientou também que se trata de um "mecanismo que visa dar confiança às empresas para assegurar que as convenções para evitar a dupla tributação são aplicadas".