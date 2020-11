Marcelo Rebelo de Sousa promulga novas regras para nomeação do governador do Banco de Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta segunda-feira a nova lei que altera as regras de nomeação de administradores no Banco de Portugal."Apesar de, em matéria de incompatibilidades, ficar aquém das expectativas criadas pelos debates dos últimos anos e meses, e de suprimir a intervenção do Governador na escolha dos restantes membros do Conselho de Administração, reforçando assim a intervenção governamental, o Presidente da República promulgou hoje o decreto da Assembleia da República que modifica as regras de nomeação do Governador e dos demais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, alterando a Lei Orgânica do Banco de Portugal, aprovada em anexo à Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro", pode ler-se na nota publica no site da presidência.