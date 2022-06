Marcelo promulga OE2022 que "se trata de uma ponte precária para outro Orçamento - o de 2023"

Nota divulgada esta sexta-feira no site da Presidência da República informa que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, esta sexta-feira, o Orçamento de Estado para 2022 assim que o recebeu da Assembleia da República.



O documento entrará em vigor a partir do mês de julho e, segundo a Presidência da República, "padece de limitações evidentes, e, porventura, inevitáveis".



"Reelaborado e debatido em período de guerra, baseia-se num quadro económico em mudança e de contornos imprevisíveis, como imprevisíveis são o tempo e o modo do fim da guerra e os seus efeitos na inflação, no investimento, e no crescimento, em Portugal como na Europa, ou no resto do mundo", lê-se na nota.



A mesma nota refere ainda que este Orçamento se trata de uma "ponte precária para outro Orçamento - o de 2023". Ainda assim e "apesar de tudo isto, faz sentido promulgar e aplicar, o mais cedo possível, este Orçamento".



Segundo o Presidente, "a elaboração já começou e que se espera já possa ser aplicado com mais certezas e menos interrogações sobre o fim da pandemia, o fim da guerra, os custos de uma e de outra na vida das Nações e das pessoas".