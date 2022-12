O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira três diplomas do Governo, um dos quais extingue a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo.



A decisão do Presidente da República altera a transferência da competência para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais do domínio da ação social e o que define, para o ano de 2023, as tarifas e demais valores cobrados no âmbito de sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento.