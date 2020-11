Marcelo Rebelo de Sousa propõe novo Estado de Emergência

O Presidente da República vai propor ao Governo a renovação do estado de emergência, revelaram ontem os líderes dos partidos que convocou para conhecer as respetivas posições sobre o combate à pandemia e o Orçamento do Estado para 2021. O Parlamento já pré-agendou para sexta-feira o debate e votação de um eventual novo estado de emergência.









À saída do encontro com o Presidente da República, o líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, revelou a intenção de Marcelo e manifestou-se contra a renovação. Já o presidente do Chega, André Ventura, admitiu restrições à circulação, mas recusou dizer se viabiliza o estado de emergência, por desconhecer que medidas trará. Por parte do PEV, José Luís Ferreira antecipou um voto contra mais 15 dias em emergência. Pelo PAN, André Silva foi a única voz favorável à proposta do Chefe do Estado, mas criticou o modelo de confinamento ao fim de semana.

Marcelo recebe hoje os restantes partidos com assento parlamentar - CDS, PCP, Bloco de Esquerda, PSD e PS.