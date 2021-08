No dia em que mais 33 mil jovens dos 12 aos 15 anos foram vacinados – a imunização no fim de semana abrangeu cerca de 148 mil, 38% dos 400 mil desta faixa etária –, o Presidente da República veio defender que o fim do uso obrigatório de máscara no exterior (sempre que a distância não possa ser cumprida) só deve acontecer em meados de setembro.



“Quero ver primeiro os números de agosto e de setembro”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, frisando que a decisão cabe ao Parlamento.

Marcelo acompanhou ontem a vacinação dos jovens em Alcabideche e fez um aviso. “Se os jovens e os pais querem mais prevenir do que remediar têm de torcer a sua vida e sacrificar as férias para terem a dupla vacinação. Se hesitam, esperam para ver o que acontece com o vizinho, estão sujeitos, no começo das aulas, a apanhar Covid-19”, alertou.









A vacinação de jovens dos 12 aos 15 anos regressa no próximo fim de semana de 28 e 29 de agosto. Os menores já vacinados tomam as segundas doses a 11 e 12 de setembro e os que estão agendados para o próximo fim de semana nos dias 18 e 19.

Internamentos voltam a subir após cinco dias a descer

O número de doentes internados subiu ontem para 708 (+27), dos quais 152 (+7) em Cuidados Intensivos, após cinco dias sempre a descer. Portugal registou mais nove óbitos e 2112 novos casos: Lisboa e Vale do Tejo e o Norte concentram 69% dos casos.





15% dos centros estiveram fechados



Cerca de 15% dos centros de vacinação estiveram ontem encerrados, devido à menor afluência, em comparação com sábado. O vice-almirante Gouveia e Melo revelou, numa visita ao centro de Alcabideche, que os utentes foram encaminhados para outros centros.





Nova fase põe fim aos limites nos transportes públicos



O País inicia hoje uma nova fase de desconfinamento, que acaba com o limite na lotação dos transportes públicos. Já o limite de grupos por mesa na restauração sobe para 8 no interior e 15 no exterior. Marcelo avisa: “Maior liberdade significa maior responsabilidade.”

