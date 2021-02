Marcelo Rebelo de Sousa quer reabrir País com desconfinamento por fases

Marcelo Rebelo de Sousa defende que, “para ser bem-sucedido”, o desconfinamento deve “ser planeado por fases, com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos”. No novo decreto presidencial, o Chefe de Estado invoca a pressão na Saúde para renovar o estado de emergência e exige ao Governo “indispensáveis medidas de apoio”.









O decreto, que só conta com alterações no preâmbulo, foi divulgado após uma reunião em Belém com António Costa. O habitual encontro semanal foi antecipado devido à agenda do primeiro-ministro, que hoje reúne o Conselho Europeu.

Após o parecer favorável à renovação do estado de emergência, o Conselho de Ministros reúne-se esta manhã. O CM apurou que declarações do Executivo só terão lugar depois de, à tarde, o Parlamento renovar a emergência. O cenário mais provável para a comunicação do Governo será amanhã, mas não são esperadas mexidas nas regras.