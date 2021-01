Marcelo Rebelo de Sousa quer voto eletrónico e por correspondência e mais eleitos pela emigração

Marcelo Rebelo de Sousa defende a introdução do voto eletrónico em Portugal, considera que os portugueses residentes no estrangeiro deviam votar por correspondência nas presidenciais e que nas legislativas devia poder haver mais deputados eleitos pela emigração.

O Presidente da República e recandidato ao cargo assume estas posições numa entrevista ao Lusojornal, um portal de notícias franco-português que também é editado em papel, dedicado aos portugueses e outras comunidades lusófonas residentes em França.

Nesta entrevista, divulgada no domingo, Marcelo Rebelo de Sousa aponta a necessidade de "reforma da Administração Pública" como um dos principais problemas do país, afirmando que tem sido "atirada para a frente" por vários governos e que isso se traduz, por exemplo, nos tempos de espera para a renovação do cartão do cidadão.