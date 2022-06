"É o primeiro-ministro quem escolhe os seus colaboradores": Marcelo sobre polémica com Pedro Nuno Santos

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quinta-feira em Belém, no dia que fica marcado pela polémica entre o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e o primeiro-ministro, António Costa, defendendo que é o priemiro-ministro quem escolhe "os seus colaboradores".Em causa está a anulação do despacho dos aeroportos publicado esta quarta-feira pelo Ministério das Infraestruturas.Em declarações aos jornalistas a partir do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo voltou a afirmar, como já tinha sido avançado pelo primeiro-ministro, que o despacho já estava revogado. "Hoje já foi revogado ou irá ser revogado", afirmou Marcelo."Revogado o despacho, como é que será o futuro?", questionou, defendendo em seguida que há "três condições" que têm de ser preenchidas: tem de ser "uma decisão relativamente rápida", tem de ser "uma matéria consensual" e "depois tem de ser consequente"."Eu entendo que os portugueses esperam nesta matéria que seja um futuro que preencha três condições: que seja uma decisão relativamente rápida, que seja uma matéria consensual, isto é, o primeiro-ministro prometeu que iria ser consensual", atirou o Chefe de Estado."E é o primeiro-ministro que, naturalmente, é responsável por isso, pela escolha, mais feliz ou menos feliz, pela avaliação que a cada momento faz, mais feliz ou menos feliz, dos seus colaboradores relativamente às melhores hipóteses que têm para realizar os objetivos", acrescentou.