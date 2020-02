Marcelo Rebelo de Sousa recusa antecipar a decisão sobre despenalização da eutanásia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusa antecipar a decisão sobre a despenalização da eutanásia "até ao momento final do processo", afirmou este sábado à margem da inauguração de um polo da Associação Cultural Ephemera, no Barreiro.Há dois anos, quando o tema se colocou, Marcelo garantiu que não iria tomar nenhuma posição com base nas suas crenças católicas, posição que mantém. Mas, perante a insistência dos jornalistas, não escondeu o nervosismo e admitiu que esta decisão está "entre as várias difíceis que já teve de tomar".Quanto ao referendo, que à partida é a solução que mais agrada ao Presidente, adiou a sua posição: "Não vão arrancar uma palavra minha até ao momento em que decidir".Qualquer que seja a decisão, Marcelo arrisca-se a sair fragilizado, a um ano das próximas eleições presidenciais. Só no outono é que o Chefe do Estado decide se quer um segundo mandato. Se promulgar a lei à primeira, arrisca-se a perder o apoio de um setor mais conservador da sociedade. Caso opte pelo veto, a lei regressa ao Parlamento para ser apurada, voltando depois a Belém, onde o Presidente não tem outro remédio que não seja promulgá-la.O recurso ao Tribunal Constitucional é o terceiro cenário e o mais provável. Mas aqui, Marcelo fica dependente do jogo de forças dos magistrados. Se os juízes conselheiros considerem que a eutanásia não viola a Constituição, o dossiê fica encerrado.O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou este sábado, em Amares, que vai continuar a lutar contra a despenalização da eutanásia e defendeu que deve ser dada voz aos portugueses com um referendo. Rodrigues dos Santos considerou que "falta legitimidade" aos partidos que propuseram a despenalização porque o assunto não constava dos seus programas eleitorais.