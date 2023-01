Marcelo reforça ilegalidade da ex-secretária de Estado Rita Marques em assumir funções "num setor que governou"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou esta quinta-feira aos jornalistas sobre a "ilegalidade" da ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, passar a exercer funções "num setor que governou anteriormente".O chefe de Estado disse também que, na sua opinião "já era má ética" a ex-governante "ir trabalhar para a mesma área que governou" para não se pôr em causa que foi "tirado proveito", mas que "estando na lei é ilegal".As declarações surgem depois do primeiro-ministro, António Costa, ter dito, durante o debate sobre política geral na Assembleia da República, ter "99,9%" de certeza de que "é ilegal" a ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, passar a exercer funções numa empresa do setor que tutelou e "não corresponde à ética republicana".

"O que eu fiz quando li a notícia foi pedir ao secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros para falar à doutora Rita Marques, chamando a atenção para as limitações legais existentes, perguntando-lhe se tinha atribuído algum benefício de natureza contratual, seja de natureza fiscal, seja de incentivo financeiro, se tinha praticado algum ato relativamente aquela empresa e ela entendeu que estava a coberto da lei. Não é a interpretação que eu faço", salientou, apontando que as "autoridades competentes farão a interpretação que quiserem".