Marcelo Rebelo de Sousa repete hoje teste de despistagem ao coronavírus

Marcelo Rebelo de Sousa entrou em quarentena a 8 de março depois ter estado, no Palácio de Belém, com uma turma de uma escola de Felgueiras (Porto), que foi encerrada devido ao internamento de um aluno infetado com coronavírus.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai repetir a análise ao coronavírus esta terça-feira.A notícia está a ser avançada pela TVI.Em atualização