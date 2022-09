Marcelo Rebelo de Sousa tem novo chefe de segurança

Marcelo Rebelo de Sousa vai ter um novo ‘homem-forte’ na segurança. Ao que oapurou, o superintendente Luís Carrilho, da PSP, será o próximo chefe de segurança do Presidente da República, e assumirá funções a partir do próximo mês.Nos últimos quatro anos, Luís Carrilho foi Conselheiro de Polícia das Nações Unidas, com a tutela de coordenação de todas as missões de paz da organização, a partir da sede da ONU, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas o Palácio de Belém, residência oficial do Presidente, é um local que o oficial da PSP conhece bem. Entre 2006 e 2009, Luís Carrilho foi chefe de segurança do então Presidente Cavaco Silva.Em 36 anos ao serviço das forças de segurança, o oficial da PSP, de 56 anos, acumula um vasto currículo internacional em missões de manutenção de paz, principalmente em países em conflito.Entre 2014 e 2016, Luís Carrilho chefiou a missão de paz da ONU na República Centro-Africana, depois de o país ter mergulhado numa guerra civil em 2013 na sequência de um golpe de Estado. Anteriormente desempenhou funções semelhantes no Haiti, esteve em Timor-Leste, na Bósnia e outros países. Em Portugal, entre várias funções, foi comandante do Corpo de Segurança Pessoal da PSP. O nome do oficial é também apontado nos últimos meses como uma das escolhas fortes para próximo diretor nacional da PSP.