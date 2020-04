Marcelo Rebelo de Sousa tem o melhor desempenho na forma como lida com a pandemia

Das figuras do Estado que estão na primeira linha da reação à Covid-19, o Presidente da República é a que tem melhor desempenho, conclui uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã. Numa escala de zero a dez, os portugueses atribuem uma nota de 7,31 ao comportamento de Marcelo Rebelo de Sousa.

O primeiro-ministro, António Costa, surge muito próximo do Chefe de Estado, com uma avaliação média de 7,25. Os dois políticos têm uma taxa de aprovação de 90% (só um em cada dez inquiridos dá negativa a ambos), mas Marcelo destaca-se na nota máxima: um sexto dos entrevistados (17,2%) deram nota 10 ao Presidente da República - a percentagem do primeiro-ministro fica-se pelos 13,2%.

A atuação de Marta Temido, ministra da Saúde, é menos consensual. A governante tem uma avaliação de 6,24, abaixo da nota atribuída (6,42) à Direção-Geral da Saúde (DGS), que tem tido na sua diretora-geral, Graça Freitas, a cara mais visível. Para os inquiridos as duas responsáveis pela resposta do País à crise sanitária têm pior desempenho do que a população portuguesa: 6,82.

As mulheres e as pessoas com 55 anos ou mais são as que têm melhor opinião sobre o trabalho de todas as figuras e entidades monitorizadas nesta sondagem. Por regiões, os lisboetas são os mais satisfeitos. A única exceção é relativa à DGS, mais bem avaliada no Norte.