Marcelo Rebelo de Sousa vai a Maputo e à Beira na próxima semana

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar em Maputo e na Beira na próxima semana, durante a sua deslocação a Moçambique, por ocasião da posse do seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.

Segundo uma nota esta quinta-feira divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "desloca-se na próxima semana a Moçambique, com o intuito de participar nas cerimónias de investidura do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi".

"Nesta ocasião, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa aproveitará para se encontrar com a comunidade portuguesa residente em Maputo e também na Beira, onde irá, tal como havia prometido, inteirar-se do processo de recuperação naquela região muito fustigada pelos ciclones que assolaram Moçambique em 2019", lê-se na mesma nota.

A Assembleia da República aprovou em dezembro do ano passado esta deslocação do chefe de Estado a Moçambique para representar Portugal na tomada de posse do Presidente Filipe Nyusi, estando prevista a sua ausência do país entre 12 e 18 de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha anunciado em novembro que, em princípio, iria à posse do Presidente Moçambicano, Filipe Nyusi, no dia 15 de janeiro, com possível passagem por Angola.

"Haverá a tomada de posse do Presidente moçambicano no dia 15 de janeiro e, em princípio, se tudo se vier a confirmar, estarei na tomada de posse do Presidente Nyusi", declarou na altura o chefe de Estado, adiantando que "pode ser que haja a hipótese de passar por Angola no caminho para Moçambique".

Nas eleições gerais realizadas em Moçambique no dia 15 de outubro, Filipe Nyusi foi reeleito Presidente de Moçambique, para um segundo mandato, com 73% dos votos, de acordo com os resultados oficiais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, contestados pela oposição da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).