Marcelo Rebelo de Sousa veta alargamento de apoio a sócios-gerentes

O Presidente da República vetou o diploma que permite alargar o apoio dos recibos verdes aos sócios-gerentes, justificando-se com “dúvidas de constitucionalidade”.Para Marcelo Rebelo de Sousa, a medida poderia levar a uma violação da “lei travão”, através de um aumento das despesas previstas no Orçamento do Estado (OE) em vigor. Contudo, Marcelo deixou uma alternativa, ao propor que se integre a medida no Orçamento Suplementar.