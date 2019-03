Marcelo recandidata-se se estiver bem de saúde e se houver panorama idêntico a 2015

Presidente da República aprovou o diploma do Governo que contabiliza tempo de serviço na carreira dos professores.

20:29

Marcelo Rebelo de Sousa fez um balanço dos três anos de mandato como Presidente da República numa entrevista à TVI, conduzida por Miguel Sousa Tavares. O Presidente começou por se dirigir à queda de popularidade que o afetou no último mês: "A última sondagem saída anteontem dá 81% de popularidade. Se isso é queda, não é propriamente uma coisa que cause depressão", afirmou, desvalorizando o assunto.



Sobre o resto do seu mandato como Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu que o resto da sua presidência incluirá o protagonismo dos partidos, a formação de um novo governo e, por fim, tomará a decisão de se recandidatar ou não à presidência, baseado em dois aspectos: estar bem de saúde saúde e haver um panorama que seja idêntico àquele que o levou a ser candidato em 2015.



O Chefe de Estado alertou também para a mudança do ciclo económico previsto: "Financeiramente estamos preparados. Temos uma 'almofada' em termos orçamentais que, havendo bom senso, permite encarar a evolução do mercado. Depende, claro, de muita coisa que não tem a ver connosco", disse, referindo como fatores de desaceleração económica o Brexit e a guerra comercial entre os EUA e a China.



Relativamente aos alertas de populismo e os perigos eleitoralistas que fez, Marcelo respondeu imediatamente que não iria "entrar nesse comentário. Isso era entrar no jogo político pré-eleitoral".



Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta segunda-feira o diploma do Governo que contabiliza dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço na carreira dos professores. No diploma aprovado, o Presidente da República deixou espaço para que a Assembleia da República ainda conceda mais tempo de compensação aos professores, desde que não comprometa os limites de despesa do Orçamento do Estado para 2019.



Em dezembro de 2018, o Chefe de Estado vetou uma proposta feita pelo Governo sobre o tempo de contabilização da carreira dos professores e sugeriu que as negociações fossem retomadas com os representantes dos professores. O Executivo seguiu as indicações do Presidente, mas as negociações falharam.