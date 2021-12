Marcelo recebe cumprimentos de boas festas do Governo em cerimónia restrita na quinta-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber cumprimentos de boas festas do Governo na quinta-feira, numa cerimónia restrita, pela primeira vez sem a presença da comunicação social.

Através de uma mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, foi anunciado que, "no quadro sanitário existente, o Presidente da República marcou os tradicionais cumprimentos do Governo para dia 23 de dezembro, através de uma delegação restrita, composta pelo primeiro-ministro e os ministros de Estado".

Numa nota enviada às redações, a Presidência da República adiantou que "a cerimónia será efetuada sem a presença de órgãos de comunicação social" e que "as imagens serão posteriormente divulgadas".

Marcelo Rebelo de Sousa receberá cumprimentos de boas festas da Assembleia da República no dia 06 de janeiro, "próxima data em que se reunirá a Comissão Permanente, também numa delegação restrita da Mesa e conferência de líderes", lê-se na mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado irá o Governo chefiado por António Costa e mais tarde a Assembleia da República num contexto de agravamento das medidas de restrição para contenção da covid-19, sobretudo devido à nova variante Ómicron, e de pré-campanha eleitoral, em final de legislatura.

A Assembleia da República encontra-se dissolvida desde 05 de dezembro, com eleições legislativas antecipadas marcadas para 30 de janeiro pelo Presidente da República, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.

Desde que Marcelo Rebelo de Sousa assumiu a chefia do Estado, em 2016, as cerimónias de apresentação de cumprimentos de boas festas do Governo e do parlamento ao Presidente da República foram sempre abertas à comunicação social, mesmo há um ano, apesar da pandemia de covid-19.

Há um ano, estava-se também em período de pré-campanha eleitoral, para as presidenciais de 24 de janeiro de 2021, das quais Marcelo Rebelo de Sousa saiu reeleito com votação reforçada correspondente a 60,67% dos votos expressos.

O Governo foi apresentar-lhe cumprimentos em 22 de janeiro de 2020 e o Presidente da República considerou que Portugal tinha sido naquele ano um "exemplo de cooperação institucional alargada" e pediu aos portugueses cuidado na celebração do Natal.

Por se encontrar em isolamento na residência oficial de São Bento, o primeiro-ministro, António Costa, participou à distância nessa cerimónia realizada na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, aparecendo em direto num ecrã em tamanho real colocado ao lado do chefe de Estado.

No mesmo dia, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha recebido os cumprimentos de boas festas da Assembleia da República, no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, um espaço mais amplo do que a Sala dos Embaixadores.