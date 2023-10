Marcelo recebe Montengero com saúde na agenda

Luís Montenegro é recebido esta quarta-feira em Belém pelo Presidente da República. A CMTV sabe que o pedido partiu do presidente do PSD e que a reunião vai ter como tema central os problemas na saúde.

O encontro acontece numa altura em que a situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) agrava-se e depois do diretor do SNS ter alertado para o risco de uma situação muito difícil no próximo mês.





Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa promulgou, esta terça-feira, os diplomas que aprovam a dedicação plena no SNS, a organização e funcionamento das Unidades de Saúde Familiar e a criação das Unidades Locais de Saúde."Os dois diplomas sobre o Serviço Nacional de Saúde [SNS] enviados, pelo Governo, para promulgação, levantam inúmeras dúvidas e reticências, para além da oposição, mais ou menos intensa, dos profissionais do setor", disse o chefe de estado numa nota publicada no site da Presidência da República.